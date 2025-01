1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Dienstagnachmittag nach

So entwickelt sich 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 11,24 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 15:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.534 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,89 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

