1&1 Aktie News: 1&1 schießt am Mittwochmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 13,24 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 13,24 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 13,28 EUR zu. Mit einem Wert von 12,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 22.170 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 33,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,90 EUR. Abschläge von 10,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,89 EUR an.

Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 991,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt mittags ab