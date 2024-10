1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag kaum verändert

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,74 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,74 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,74 EUR aus. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,74 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 286 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,81 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,83 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

