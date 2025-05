1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Freitagmittag kräftig

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 18,9 Prozent auf 18,28 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 18,9 Prozent auf 18,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 18,90 EUR. Bei 18,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 388.574 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 3,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 39,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,07 EUR aus.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,965 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

