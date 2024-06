1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 16,20 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 16,20 EUR. Bei 16,20 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,20 EUR. Bisher wurden heute 415 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

