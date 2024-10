1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag billiger

So bewegt sich 1&1

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 14,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:41 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 14,16 EUR. Bei 14,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 20.603 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,98 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 19,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,83 EUR an.

Am 08.08.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 991,54 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX freundlich