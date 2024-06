1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,16 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 09:00 Uhr im XETRA-Handel bei 16,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 16,16 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 16,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,10 EUR. Bisher wurden heute 295 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. 22,40 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 72,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,39 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von 1&1.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

