1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,64 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 11,64 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,64 EUR aus. Bei 11,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.460 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 69,93 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 4,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,11 EUR.

Am 12.11.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,63 EUR je Aktie.

