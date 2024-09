1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,70 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 30,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 12,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,04 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Freundlicher Handel: TecDAX klettert