1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 13,82 EUR.

Die Aktie notierte um 15:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 13,82 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.760 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Gewinne von 43,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,98 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 13,31 Prozent Luft nach unten.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,83 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 991,54 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,69 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

