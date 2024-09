1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag nahe Vortagesschluss

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,62 EUR.

Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,62 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,62 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 13,62 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 589 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 45,23 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,83 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter