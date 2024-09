1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 14,08 EUR. Mit einem Wert von 14,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.381 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,83 EUR an.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

