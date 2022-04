1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 21,16 EUR. Bei 21,16 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.179 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,05 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,44 EUR.

Am 17.03.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.007,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 933,50 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Am 10.05.2023 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je 1&1-Aktie.

