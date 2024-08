1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 14,04 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 14,04 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 14,04 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 17,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,04 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt nachmittags im Plus