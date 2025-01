1&1 Aktie News: 1&1 legt am Mittwochnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,68 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,68 EUR zu. Bei 11,72 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,72 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.384 Stück gehandelt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 18,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 60,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 4,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,60 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

