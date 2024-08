1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,34 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:49 Uhr die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,34 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 14,44 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,12 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,32 EUR. Zuletzt wechselten 19.856 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 16,46 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991,54 Mio. EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

