+ 247,5 % Gesamtrendite - Index auf Allzeithoch

Die höchsten Renditen erzielen Anleger nicht zwangs­läufig mit Aktien großer Unternehmen. Wer syste­matisch und langfristig in solide deutsche Nebenwerte investiert, kann damit häufig bessere Renditen erzielen.

Das zeigt der aktiv gemanagte Value-Stars-Deutschland-Index, der auch im Jahr 2021 mit einer Jahresperformance von +34,9 % (Stand: 31.10.2021) ein deutlich zweistelliges Plus verzeichnen konnte. Seit der Auflage am 23.12.2013 hat der Index eine Rendite von 247,5 % erzielt (Stand: 31.10.2021). Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex DAX hat im selben Zeitraum nur um 66,3 % zugelegt.

Schaubild: Rendite netto nach Gebühren seit Auflage am 23.12.2013 (Stand: 31.10.2021); die Aufgliederung nach Jahres­zeiträumen finden Sie hier.

Einfache Partizipation

Anleger können ganz einfach an dem Value-Stars-Deutschland-Index parti­zipieren: Ein Investment-Zertifikat bildet den Index exakt ab. Das Zertifikat mit der WKN LS8VSD können Anleger jederzeit über die Börse Stuttgart oder im Direkt­handel mit Lang & Schwarz kaufen und verkaufen.

Die Erfolgsformel der Value-Strategie

Das Erfolgs­rezept hinter dieser Performance ist die bewährte Value-Investing-Strategie des Börsen­briefs "Der Anlegerbrief". Seit 1999 erwirtschaftet der Anlegerbrief mit seinem Muster­depot eine Rendite von im Schnitt rund 17,4 % pro Jahr. Mit einer lang­fristigen Strategie, die sich an den Grund­sätzen erfolg­reicher Investoren wie Warren Buffett oder Benjamin Graham orientiert. Im Vordergrund stehen dabei rein funda­mentale Kriterien, z. B. die wirtschaft­liche Verfassung und Wettbewerbs­position eines Unternehmens.

Aber auch die Qualität des Managements sowie der innere Wert einer Aktie spielen eine besondere Rolle. „Der innere Wert soll dabei deutlich über dem Kurswert liegen“, so Holger Steffen, der Chefanalyst des Anleger­briefs.„Vereinfacht gesagt folgen wir der Faust­formel, dass wir Aktien dann kaufen, wenn Sie zum halben inneren Wert zu haben sind. Ent­sprechend investieren wir in Aktien mit dem Potenzial, sich zu verdoppeln.“

Chefanalyst Holger Steffen: „Zeit für Value-Schnäppchen“

Aktuell ist nach Ansicht des Chefanalysten wieder besondere Sorgfalt bei der Aktienauswahl gefragt: „Die lange und kräftige Rally nach dem Corona-Crash hat dazu geführt, dass inzwischen viele Aktien teuer sind. Um besser als der Markt abzuschneiden, müssen Bewertung und Gewinn­perspektiven aber in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Wir sehen in dieser Hinsicht weiterhin zahlreiche attraktive Chancen am Markt, doch dafür ist intelligentes Stockpicking gefragt.“

Gerade solche Unternehmen zu entdecken ist das Kern­geschäft des erfahrenen Value-Stars-Teams.

Das Investment-Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index können Anleger unter der WKN LS8VSD jederzeit wie eine Aktie über die Börse Stuttgart oder im Direkt­handel mit Lang & Schwarz kaufen und verkaufen.

