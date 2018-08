Warum Microsoft-Chef Satya Nadella ein Drittel seiner Microsoft-Aktien verkauft

Als Facebook -Chef Mark Zuckerberg kurz vor Vorlage der Quartalsbilanz zum zweiten Jahresviertel 524.000 Aktien verkaufte, war dies kein gutes Zeichen. Unmittelbar auf die Veräußerung des immensen Aktienpakets durch den Facebook-CEO folgte der Crash. Nun hat auch Microsoft -Chef Satya Nadella ein Aktienpaket der höheren Größenordnung verkauft, wie das Unternehmen am 10. August der US-Börsenaufsicht mitteilte.

Microsofts Höhenflug scheint ungebrochen

Der Mitteilung zufolge hat Nadella 328.000 Stück seiner Microsoft-Titel zu einem Kurs von 109,4396 US-Dollar veräußert. Dafür erhielt der Microsoft-Chef rund 35,9 Millionen US-Dollar. Damit trennte sich Nadella von einem guten Drittel seiner Anteile an Microsoft. Dass der Microsoft-CEO einen so großen Teil seiner Aktien abstößt, wirkt auf den ersten Blick kaum verständlich. Erst vor wenigen Wochen glänzte der Software-Gigant noch mit einem überragenden Quartalsergebnis, mit dem die Erwartungen der Analysten um Längen geschlagen wurden. Auch die Microsoft-Aktie schnellte im Fahrwasser der guten Quartalsergebnisse auf ein neues Rekordhoch und erstmals über die Marke von 108,20 US-Dollar. Auch Satya Nadella feierte das gute Ergebnis: "Wir hatten ein unglaubliches Jahr", so der Microsoft-Chef. Tatsächlich kann Microsoft inzwischen auf mehrere gute Jahre zurückschauen. Seit Nadella im Februar 2014 als CEO auf Steve Ballmer folgte, hat sich der Wert der Microsoft-Papiere bereits verdreifacht. Und auch knapp zwei Wochen nach dem Rekordhoch notieren die Papiere weiterhin auf ihrem hohen Niveau, während Microsoft selbst sich mit großen Schritten auf die 1-Billion-Dollar-Marke zubewegt. Warum also dieser Aktienverkauf im großen Stil?

Warum wird Satya Nadella so viele Microsoft-Aktien los?

Dass sich Nadella von einem so umfangreichen Aktienpaket trennte, hat jedoch nichts mit einem eventuellen Problem bei Microsoft zu tun, sondern ist formaler Natur. Den Regularien von Microsoft zufolge, ist der CEO verpflichtet, das Fünfzehnfache seines Grundgehalts in Form von Anteilen an dem Unternehmen zu halten. Nadellas Grundgehalt lag 2017 laut einer Mitteilung von Microsoft bei 1,45 Millionen US-Dollar. Zuzüglich diverser Boni konnte Nadella insgesamt 20 Millionen US-Dollar einnehmen. "Die Aktienverkäufe, die heute getätigt wurden, waren aus Gründen der persönlichen Finanzplanung und Diversifizierung", erklärte ein Microsoft-Sprecher die Aktienverkäufe gegenüber "CNBC". Nadella habe sich dem anhaltenden Erfolg des Unternehmens verschrieben und seine Beteiligungen überstiegen die vom Microsoft-Vorstand festgelegten Mindestanforderungen deutlich, hieß es weiter. Ein Crash bei Microsoft steht also in nächster Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu befürchten. Auch nach dem Aktienverkauf hält Satya Nadella noch etwa 778.596 Microsoft-Stammaktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DON EMMERT/Getty Images