CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

Die jüngsten Studiendaten des Impfstoffkandidaten CV0501 seien zugleich ein bedeutender Meilenstein für das mRNA-Gerüst der zweiten Generation, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Risiken für die Plattform seien deutlich gesunken, und ihre Chancen im Rennen mit den deutlich höher bewerteten Moderna und BioNTech hätten sich herauskristallisiert, so die Expertin.

Die CureVac notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 10,76 Prozent fester bei 10,50 US-Dollar.

