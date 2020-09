Goldman hebt Ziel für NVIDIA - Aktie gefragt

Das Goldman -Kursziel für die NVIDIA -Aktie liegt nun bei 585 US-Dollar nach zuvor 528 Dollar. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die neue Produktpalette für Spielerechner sei positiv für den Grafikkarten-Hersteller, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Gewinn an Performance dürfte die Erneuerung der installierten Basis beschleunigen.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 3,74 Prozent auf 573,53 US-Dollar.

/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 03:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com