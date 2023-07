SAP-Aktie dennoch leichter: UBS rechnet mit guten SAP-Zahlen und hebt das Kursziel an

"Buy"-Rating

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Die Bedingungen am Software- und IT-Markt seien unverändert, aber in den Aktien der Branchenwerte sei mehr eingepreist, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Kurse seien nach starker Entwicklung anfällig für mögliche Enttäuschungen. SAPsieht er aber weiter positiv, denn die Walldorfer machten wohl Fortschritte mit ihren Plänen. Er passte seine Schätzungen an die neuen Ambitionen für das Jahr 2025 an. Die gestiegene Bewertung von Cloud-Aktien verleite ihn außerdem zu einem höheren Bewertungsmultiplikator.

Die Papiere von SAP verlieren im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,47 Prozent auf 122,82 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX)