SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 263,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 263,10 EUR. Bei 266,10 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,90 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 486.882 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 165,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,11 EUR.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,09 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,16 EUR je Aktie belaufen.

