SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 264,85 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 264,85 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 265,15 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 261,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.540 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,26 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 288,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2025. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,71 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

