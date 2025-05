SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 265,95 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 265,95 EUR. Bei 266,25 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,50 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 651.627 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 288,11 EUR aus.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,16 EUR fest.

