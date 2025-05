SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 261,45 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 261,45 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 261,45 EUR. Bei 261,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.775 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,43 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,38 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

