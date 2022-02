Deutsche Telekom-Aktie gewinnt: Bundesweite Störung im LTE-Netz der Telekom behoben

Aktien in diesem Artikel

"Die Mobilfunk-Telefonie über LTE funktioniert wieder", teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Gleichzeitig entschuldigte sich der Konzern bei seinen Kundinnen und Kunden: "Heute sind wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Wir bitten für die Beeinträchtigung um Entschuldigung."

Grund der für den Ausfall war ein Fehler bei der Funktion "Voice-over-LTE". Bei diesem Standard wird die Sprachverbindung über den Funkstandard LTE (4G) hergestellt. Die Kunden waren demnach je nach Smartphone-Modell unterschiedlich von der Panne betroffen. Das iPhone-Betriebssystem iOS schaltet bei Problemen automatisch auf den 2G-Standard GSM zurück. Nutzer von Smartphones der Hersteller Samsung, Xiaomi, Motorola und anderen, die das Google (Alphabet C (ex Google))-System Android verwenden, müssen dagegen "Voice-over-LTE" manuell deaktivieren. Die Telekom stellte dafür eine Anleitung für verschiedene Mobiltelefone zur Verfügung.

Die Aktie der Deutschen Telekom legt im frühen XETRA-Handel 0,93 Prozent auf 16,78 Euro zu.

>BONN (dpa-AFX)

