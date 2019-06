BMW verbündet sich mit Jaguar Land Rover bei Elektroantrieben

Der Münchener Oberklassehersteller hat sich bei der Entwicklung künftiger Elektroantriebe mit Jaguar Land Rover verbündet. Wie der DAX -Konzern mitteilte, soll die 2020 auf den Markt kommende neue Generation des BMW -Elektroantriebs mit der Tochter der indischen Tata Motors in München weiterentwickelt werden. Die Fertigung der E-Antriebe soll dann getrennt an den jeweiligen Standorten vorgenommen werden.

"Wir betrachten Kooperationen als einen Schlüssel für Erfolg - auch im Bereich der Elektrifizierung", so BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich laut Mitteilung. "Mit Jaguar Land Rover haben wir einen Partner gefunden, dessen Ansprüche an die zukünftige Generation von Elektroantrieben in hohem Maße den unseren entsprechen." Die Partner erhoffen sich Skaleneffekte in den Bereichen Entwicklung, Produktion und gemeinsamer Einkauf. Zudem sollen Entwicklungszeiten verkürzt werden.

BMW ist zuletzt diverse Kooperationen mit Unternehmen der Branche eingegangen. Enger zusammengerückt sind die Münchener besonders mit dem Rivalen Daimler. Zusammen mit den Stuttgartern wurde das Mobilitätsgeschäft gebündelt, zudem arbeiten die beiden an Technologien für das autonome Fahren.

