Apple: Neues Patent für Autonomes Fahren

"Project Titan"

Die Gerüchte um den Einstieg Apples in das Geschäftsfeld des Autonomen Fahrens halten sich nach wie vor hartnäckig. Das einst 2014 begonnene Projekt wurde nach Medienangaben mehrfach ad acta gelegt und wieder aus der Schublade herausgeholt. Spätestens mit der Rückkehr des ehemaligen MacBook- und iMac-Chefingenieurs Doug Field, der im Oktober 2013 zu Tesla gegangen war und dort die Entwicklung des Model 3 geleitet hatte, soll das "Project Titan" ab September wieder ins Leben gerufen worden sein. Als derzeitiges Ziel geben Insider ein funktionales autonomes System an, welches in etablierten Automarken eingesetzt werden könne. Der Platzhirsch in diesem Segment ist unangefochten die Alphabet-Ausgliederung Waymo. Der Google-Konzern bietet nicht nur Softwarelösungen für verschiedene Hersteller, sondern schreitet auch beim Eigens entwickelten Fahrzeug stetig voran.

"Peloton"

Das US-amerikanische Patentamt hat am 23. Oktober einen Apple-Patentantrag mit dem Namen "Peloton" veröffentlicht, welcher Ende September bei der Behörde eingegangen ist. Der aus dem Radsport stammende Begriff ist dabei die Namensgebung für das "Strom-Sharing" von Apple. Bei der Technologie soll es sich um mindestens zwei autonome Elektrofahrzeuge handeln, die eine Kolonne bilden und mittels eines Roboterarms die jeweils schwächeren Akkus mit Strom aufladen können. Durch das Kolonnenverhalten der Fahrzeuge werden demnach nicht nur die Reichweitenunterschiede zwischen den beteiligten Fahrzeugen ausgeglichen, sondern auch der Luftwiderstand für die einzelnen Fortbewegungsmittel gesenkt und somit die Gesamtreichweite der Kolonne angehoben. Ob Apple tatsächlich auch ein eigenes Fahrzeug plant oder nur ein Software-Steuersystem scheint noch unklar. Nach "Wired"-Angaben ist es am wahrscheinlichsten, dass der Technologiekonzern einen Apple Shuttle Bus für das eigene Firmengelände umsetzt, anstatt ein Apple Car auf den Markt zu bringen.

