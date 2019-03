Hedgefonds rät Aktienanlegern zum Verkauf - und nennt eine Investmentalternative

Für die Experten des Hedgefonds Crescat Capital LLC ist die aktuelle Situation an den Finanzmärkten ein deutliches Warnsignal. Sie warnen nicht nur vor einer Rezession, sondern auch vor einem aufziehenden Bärenmarkt und raten Anlegern, Konsequenzen zu ziehen.

Aktien raus - Gold rein

"Gold kaufen und Aktien verkaufen ist der Trade des Jahrhunderts", zitiert die Nachrichtenagentur "Bloomberg" aus einem Schreiben von Crescat Capital. Dabei empfiehlt der Hedgefonds insbesondere, Long-Positionen bei Gold auf Yuan-Basis einzugehen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die bearishe Wette auszahle, so der Hedgefonds weiter. In einem Telefoninterview bestätigte Tavi Costa, globaler Makroanalyst bei Crescat, die Einschätzung seines Arbeitgebers und erklärte, eine Rezession stehe - anders als von vielen Experten erwartet - nicht erst 2020 oder 2021 bevor. "Wir sind viel näher dran, es gibt derzeit eine Reihe von Makro-Timing-Indikatoren, die wir beobachten".

Der Weg zu einer Rezession gehe dabei über ein Platzen der Aktienmarkt- und Unternehmenskreditblase. "So funktioniert der Geschäftszyklus. Es begann im vierten Quartal, aber das war nur der Anfang", warnen die Analysten.

Kevin Smith, CIO von Crescat, sieht angesichts der derzeitigen Makrolage Handlungsbedarf bei Anlegern. Einer der Hauptgründe, jetzt in Gold zu investieren, sei das steigende Risiko eines Aktiencrashs, heißt es in einer Notiz. "Bald wird die Kauf-Mentalität und die Gier des Bullenmarktes in Angst umschlagen. Verkäufe werden weitere Verkäufe nach sich ziehen. So funktionieren Bärenmärkte".

Insider handeln bereits jetzt

Was der Hedgefonds als besonderes Warnsignal interpretiert sei die Tatsache, dass Unternehmens-Insider aktuell bereits in großem Stil Aktien abstoßen würden. Dies sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Aktienblase bald platzen könne. Bereits zum Jahresbeginn 2017 hätten diese Anleger Aktien verkauft, während der S&P 500 zeitgleich weiter zulegte. Dies habe sich 2018 wiederholt, betonen die Crescat-Experten.

Die Anzeichen für eine Rezession seien klar zu sehen. Die US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass sich das BIP im laufenden Quartal stark verschlechtert habe, "die Inversionen in der Renditekurve der US-Staatsanleihen liegt nach unserem Modell jetzt nahe bei 45%", erklärt der Hedgefonds und betont: Die letzten beiden Male, als die Kreditmärkte so stark verzerrt waren, seien die Anlageblasen kurz danach geplatzt.

Hedgefonds extrem bullish für Gold

Dass der Hedgefonds die Entwicklung von Gold besonders positiv einschätzt, lässt sich auch auf dem Twitter-Kanal von Crescat ablesen, wo Experten der Firma diverse Male Gold auf Yuan-Basis als den "Makro Trade des Jahrhunderts" bezeichnet haben.

Gold in Chinese yuan terms just broke out from a 3-yr resistance line.



It’s one leg of the macro trade of the century.



We are extremely bullish on gold, but we are most bullish on gold vs. yuan.



Read more herein: https://t.co/Y92URwIHPd$GLD $XAU $CNY $RMB pic.twitter.com/1w9aWC64Nc - Kevin C. Smith, CFA (@crescatkevin) 16. März 2019

Macro trade of the century:



Long gold in CNY; short global equities.



Remarkable how well this trade performed in all Chinese and global economic downturns of the last 40 years.



In-depth analysis follows below:https://t.co/QWf7K2ZS6S pic.twitter.com/8pZuZpGhT4 - Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) 16. März 2019

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com, fotogestoeber / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net