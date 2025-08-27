3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 151,59 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 151,59 USD. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,88 USD nach. Mit einem Wert von 153,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 69.783 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 19,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,26 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 9,90 USD je Aktie aus.

