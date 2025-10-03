DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.787 -0,3%Bitcoin104.353 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.887 +0,8%
3M im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

03.10.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 158,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
135,02 EUR -0,10 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 158,44 USD ab. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 157,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 159,00 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 163.830 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 22,63 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu 3M Co.

