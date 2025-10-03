3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M fällt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 158,14 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die 3M-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 158,14 USD ab. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 158,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 24.415 3M-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (164,00 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,71 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 22,49 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,38 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

