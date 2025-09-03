3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend im Aufwind
Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 154,21 USD.
Das Papier von 3M legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 154,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 154,26 USD. Bei 152,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 158.073 3M-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,35 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,94 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
