DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag verlustreich

08.09.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 152,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
131,68 EUR -0,64 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 152,46 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 152,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 154,61 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.479 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). 7,57 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 19,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

