3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken 3M am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 3M konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 160,75 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 160,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 3M-Aktie bisher bei 160,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 127.567 3M-Aktien umgesetzt.
Bei 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 1,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.
Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,92 USD je Aktie.
