DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Warum der Euro zum Dollar fällt
Fokus auf Aktienkurs

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zieht am Donnerstagabend an

02.10.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zieht am Donnerstagabend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 158,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
135,12 EUR 2,22 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 158,20 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 159,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 146.757 Stück.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 9,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

