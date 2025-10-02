3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag freundlich

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 3M konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 159,16 USD.

Das Papier von 3M legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 159,16 USD. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 159,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 157,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 52.824 3M-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,04 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 29,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,38 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht