3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 168,84 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von 3M konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 168,84 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 169,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 165,71 USD. Zuletzt wechselten 251.077 3M-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit einem Kursverlust von 27,40 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 3,61 USD je Wertpapier.
Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.
Redaktion finanzen.net
