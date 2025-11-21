3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 166,13 USD.

Das Papier von 3M legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 166,13 USD. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,63 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 165,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.487 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,04 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht