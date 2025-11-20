3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M steigt am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 168,55 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 168,55 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 169,75 USD. Bei 168,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 37.198 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,75 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 2,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 122,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,93 USD ausgeschüttet werden.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

