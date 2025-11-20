DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.256 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,38 -0,4%Gold4.081 +0,1%
Notierung im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend in Rot

20.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 164,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
146,06 EUR 1,62 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 164,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 164,00 USD. Mit einem Wert von 168,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 202.569 Aktien.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD an. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,93 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die 3M-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,04 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

