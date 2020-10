adidas-Aktien ziehen an - Erneute Hoffnung auf Reebok-Verkauf

Der Sportartikelhersteller adidas hat sich einem Magazinbericht zufolge nun doch für einen Verkauf seiner US-Tochter Reebok entschieden. So schreibt das "Manager Magazin" (MM) am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen, dass die Transaktion bis März 2021 rechtzeitig zur Vorstellung der ersten eigenen Fünf-Jahres-Strategie "durch" sein soll. Das intern dafür zuständige Team stehe, Vertraulichkeitserklärungen seien unterzeichnet worden. Das Unternehmen wollte sich gegenüber dem Magazin nicht dazu äußern.

Reebok ist seit Jahren ein Restrukturierungsfall. Die hohen Erwartungen, die mit der Übernahme 2006 verbunden waren, konnte das Unternehmen nie erfüllen. Zuletzt hatte Adidas die Marke wieder ganz auf Fitness ausgerichtet. Vorstandschef Kasper Rorsted hatte immer wieder erklärt, Reebok selbst sanieren zu wollen. Jedoch wird seit Jahren immer wieder über einen Verkauf spekuliert.

adidas-Papiere haben sich nach schwächerem Start am Donnerstagvormittag an die DAX-Spitze gesetzt. Die Papiere des Sportartikelkonzerns adidas kletterten nach erfolgreicher Verteidigung ihrer 50-Tage-Linie zuletzt um 2,88 Prozent auf 282,40 Euro via XETRA.

