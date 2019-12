7C Solarparken zieht Wachstumsziele deutlich vor

indizes in diesem Artikel

7C Solarparken hat den neuen Strategie­plan bis 2022 vorgestellt. Kurzfristig wird sich das Unternehmen schwerpunktmäßig auf die Optimierung des deutlich, auf 190 MWp, ausgebauten Solarpark-Portfolios fokussieren (hinzu kommen 77 MWp in der Betriebsführung für Dritte). Davon unabhängig wird aber am Ziel, den Bestand bis Ende 2020 auf 220 MWp auszubauen, festgehalten - das Wachstum soll vor allem aus der eigenen Projekt­pipeline kommen. Die Optimierung von Bestandsanlagen zählt zu den Kernkompetenzen von 7C und verspricht eine weitere Verbesserung der Rendite. Vermutlich hat das Management dabei auch schon ein neues Portfolio im Blick. Denn das Unternehmen hat ein Übernahmeangebot für einen größeren Fonds aus dem Sektor abgegeben, der bislang eine Under­performance und technische Risiken aufweist.

500 MWp in 2022

Die Übernahme wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum mittel­fristigen Ziel einer Portfolio­größe von 500 MWp (Eigenbestand + Betriebsführung). Eigentlich sollte die Marke bis 2025 erreicht werden, mit dem neuen Strategie­plan hat das Management das Datum aber deutlich, auf Ende 2022, vorgezogen. Dafür sollen weitere 44 Mio. Euro investiert werden, von denen 30 Mio. Euro über Aktien­emissionen oder Sacheinlagen und 14 Mio. Euro aus alternativen Finanzierungsquellen aufgebracht werden sollen. Wie bislang ist davon auszugehen, dass der Vorstand das Kapital wert­steigernd einsetzt. Das vorgezogene Wachstums­ziel werten wir als sehr positiv, die Aktie ist damit wieder ein Kauf in Konsolidierungs­phasen.

Die Aktie von 7C Solarparken ist seit April 2018 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 40,4 % zugelegt. (Stand 16.12., 11:51 Uhr). Den Nebenwerte-Index ist fokussiert auf aussichtsreiche Small-caps und Nebenwerte-Aktien.

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 99,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2019).