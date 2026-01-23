Abbott Laboratories Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Abbott Laboratories Un hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,37 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abbott Laboratories Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,98 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 15,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,18 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,47 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,47 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 61,78 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net