AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 209,69 USD.

Die AbbVie-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 209,69 USD abwärts. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,00 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 210,14 USD. Bisher wurden via New York 122.938 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,60 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 4,25 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 21,84 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

