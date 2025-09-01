AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zeigt sich am Dienstagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 212,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 212,05 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die AbbVie-Aktie bei 212,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 210,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 246.703 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 218,60 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,04 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen