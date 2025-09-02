DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.053 -0,5%Nas21.395 +0,5%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.567 +0,9%
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

03.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Im New York-Handel kam die AbbVie-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 212,06 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die AbbVie-Aktie um 20:07 Uhr im New York-Handel bei 212,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 213,42 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,62 USD nach. Bei 212,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 209.677 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 22,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

mehr Analysen