Notierung im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Verlusten

08.10.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 230,72 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
199,40 EUR 0,20 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AbbVie befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 230,72 USD ab. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 230,72 USD. Bei 231,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 126.214 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 5,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen