AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Mittwochabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 232,02 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 232,02 USD. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 229,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,48 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 230.242 AbbVie-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 29,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,04 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

