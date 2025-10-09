AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tritt am Donnerstagabend auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AbbVie zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 231,31 USD.

Bei der AbbVie-Aktie ließ sich um 20:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 231,31 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 233,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 230,89 USD. Bei 233,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 233.829 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Mit einem Zuwachs von 5,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,14 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab